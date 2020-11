Emergenza Covid-19-Ordinanza comunale: chiuse le sedi di Via Castagna e Via Benedetto Croce dei Vigili urbani casoriani

Notevolmente aumentati i casi di cittadini positivi al Covid-19 a Casoria, siamo a quota 566 attualmente in attesa di esiti degli esiti che molti ancora attendono.

Con apprensione si guarda ai risultati di test e tamponi con particolare attenzione a quelli che interessano la pubblica amministrazione e che, giocoforza hanno riflessi sulla gestione e l’amministrazione del personale e, conseguentemente, sull’efficienza dei servizi comunali.

Al contagio di alcuni dipendenti comunali, in numero non preoccupante stando ai dati ufficiali, si aggiunge la notizia dell’aumento dei casi nel corpo della Polizia Locale. Sia per quanto riguarda la sede di Via Castagna che quella di Via Benedetto Croce

Sono purtroppo aumentati i casi di contagio da SARS-CoV-2 tra i dipendenti del corpo di Polizia Municipale di Casoria, molti dei quali risultano positivi, ragion per cui sono state preventivamente messe in campo tutte le misure previste da protocolli e linee guida anti contagio.

I dipendenti risultati positivi hanno avuto significativi contatti con altri dipendenti per i quali è disposto isolamento fiduciario presso i rispettivi domicili, è stata quindi disposta la sanificazione immediata della caserma di via Castagna. Ma anche il distaccamento dei Vigili Urbani di Via Benedetto Croce non è risultato esente da casi di positività tra i dipendenti.

Pertanto con un’ordinanza comunale firmata dalla Vice- Sindaco Paola Ambrosio è stato disposta la chiusura delle due sedi da oggi 2 novembre fino a nuova diversa disposizione nell’attesa degli esiti dei test naso faringeo a cui nel frattempo il personale del corpo di polizia municipale sarà sottoposto. L’invito resta sempre lo stesso; limitare al minimo indispensabile le interazioni sociali per provare ad evitare l’ulteriore dilagare del contagio.