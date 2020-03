Purtroppo si devono segnalare altri 2 casi dopo quello comunicato nel primo pomeriggio. I casi positivi ora a Casoria sono 9, come conferma il sindaco sul suo profilo.

E’ sempre più importante passare il messaggio, bisogna restare a casa, fate passaparola, non andate in giro senza motivo e limitate le uscite per cose necessarie.