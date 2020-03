Emergenza coronavirus: Il Loreto Mare diventa ospedale attrezzato contro l’emergenza Covid-19

La regione Campania, mette in campo tutte le misure necessarie a contrastare l’epidemia del Covid-19, prevenendo quello che tutti pensano possa accadere nelle prossime settimane. La speranza è che le previsioni siano esagerate e che non si sfiorino nemmeno i numeri del Nord, ma nel frattempo, il Loreto mare diventa centro COvid-19. Infatti oggi sarà ricoverato il primo paziente in terapia intensiva, dopo i lavori effettuati dall’Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva Manager della Asl Napoli 1, ha dichiarato che è stata allestita una grande area con 120 posti letto e 10 posti in più in terapia intensiva, che diventeranno 30 considerando che la prossima settimana ci saranno altri 20 per la terapia sub intensiva ma già attrezzati per quella intensiva. I posti sono destinati a crescere nei prossimi 20 giorni, periodo previsto per il completamento dei lavori.

