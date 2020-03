EMERGENZA CORONAVIRUS. DA CASORIA A POZZUOLI IN BICI TRAVOLGE UN AGENTE. BLOCCATO E DENUNCIATO

Il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia, come tutti i primi cittadini d’Italia sta provvedendo ad informare la cittadinanza sugli sviluppi della gravissima epidemia di coronavirus che si è abbattuta sulla nostra Italia, sulla Campania e sulle nostre città. Ebbene il 17 marzo scorso, ha informato la cittadinanza, sulla sua pagina social, di un singolare caso di “trasferta” in bici di un cittadino di Casoria. Ecco il suo comunicato: “Un uomo in bicicletta, proveniente da Casoria, non si è fermato al controllo della polizia municipale sul lungomare e per scappare ha investito un agente in servizio. L’uomo, caduto a terra con la sua bici, ha tentato di fuggire a piedi ma è stato prontamente bloccato da altri vigili urbani. È stato denunciato. L’agente travolto è stato invece refertato per lievi contusioni ed escoriazioni.

Non ho più parole per definire questi comportamenti barbari e incivili, oltre che pericolosi. E non riesco a tollerare neanche chi si è schierato dalla parte di questa persona, insultando i vigili, mentre svolgevano con non poche difficoltà il proprio compito per tutelare la salute di noi tutti. Non si può uscire di casa se non per motivi necessari, come bisogna dirlo? Trovo assurdo che ancora non si riesca a capire una regola semplice e fondamentale per preservare la propria salute e quella altrui: NON DOVETE USCIRE! Se c’è gente che continua a non essere in grado di rinunciare alle proprie abitudini, per nulla fondamentali per la sopravvivenza, non so se ne usciremo da questa emergenza!

Questa non è la terra di nessuno, dove ognuno pensa di fare quello che gli pare: bisogna osservare rigorosamente le prescrizioni contenute sia nel decreto che nelle ordinanze regionali e comunali per contrastare l’avanzare del Coronavirus”. Ovviamente non c’è proprio nulla da aggiungere alle parole del Sindaco di Pozzuoli che condividiamo in pieno. Aggiungiamo solo che chi viola i divieti imposti da disposizioni di legge, e/o ordinanza urgenti e contingibili, deve essere sanzionato e punito. Ne va della salute dei cittadini! Ancora una volta, non ci stancheremo mai di ripeterlo: #RESTATEACASA#

