Emergenza #Coronavirus #Covid19: La decisione dei Vescovi italiani

Sospese le cerimonie religiose in tutta Italia.

Anche la Chiesa cattolica si adegua alle disposizioni governative- sempre più stringenti- tese ad evitare la diffusione del contagio tra la popolazione del Covid-19. Infatti, la Conferenza dei Vescovi italiani ha deciso di sospendere ogni cerimonia religiosa, ivi comprese quelle funebri. Infatti, come si legge nella nota dei Vescovi che pubblichiamo, secondo la interpretazione fornita dal Governo, nelle cerimonie religiose, va inclusa la Santa Messa, e le esequie. In ogni caso, ormai, tutte le Chiese di Casoria, ad iniziare da quella di San Mauro, trasmettono in diretta sulla propria pagina social la Santa Messa. Bisogna adeguarsi, e rispettare, anche in questo caso, le disposizioni emanate dalle autorità governative, al fine di evitare la diffusione e quindi l’aumento del contagio del Coronavirus.

