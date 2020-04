Emergenza Coronavirus. Casoria: i commercianti chiedono aiuto alle Istituzioni

E’ una emergenza nella emergenza. La grave crisi economica che attraversa il piccolo commercio locale. Il lockdown ha solo acuito una crisi già in atto delle piccole botteghe commerciali che ancora “resistono” sul territorio comunale. Il blocco delle attività, ovviamente non ha bloccato le spese vive che gli operatori commerciali devono affrontare mese per mese. Spese che di certo non vanno ad essere ripianate dal contributo di 600 euro arrivato dai provvedimenti governativi. La lettera che segue è un grido di allarme ed una richiesta di aiuto di un un commerciante locale che speriamo venga accolto dai rappresentanti delle istituzioni.

Sono Amedeo Alvino, titolare di due attività commerciali a Casoria.

Il motivo di questa proposta di pubblicazione di articolo, è per dare voce anche a noi commercianti che viviamo ancor di più in un periodo disastroso.

Sono indignato dalla pressione da parte dei miei proprietari, di dover pagare gli affitti. Premettendo che sono sempre stato puntuale nel pagamento, anche in questi periodi così particolari pretendono la puntualità è la regolarità,non mettendosi nei nostri “panni” , assumendo atteggiamenti di insensibilità e sopratutto di poca umiltà. Il mese scorso nessuno dei due hanno percepito da parte mia alcun affitto, oggi giorno 15 aprile ,come ogni mese dovrei pagare e ho proposto di dare 300€ per ciascuno proprietario. 150€ per il mese scorso e 150€ per questo mese. In quanto appunto oggi mi sono stati accreditati dall INPS i 600€ che nel mio caso come a tutti ,risultano insufficienti per ricoprire nemmeno in parte le spese che abbiamo. Nel mio caso nemmeno per pagare gli affitti in quanto ho due negozi con la stessa partita iva!

Quindi lo stato mi ha aiutato solamente con 600€,ma di affitti e di utenze ne ho per ben due negozi.

La chicca è che il proprietario,oggi,si è ben preoccupato di ricordarmi di portare anche i 20€ per il condominio pur sapendo che non sto vivendo di momenti economicamente felici.

Dove dobbiamo prenderli questi soldi?

Cosa dobbiamo fare? Chi ci aiuta. Quando?

L’errore più grave è quello di pensare che i titolari di piccole imprese e o ditte siano ricchi, ma non tutti sanno che siamo a società con il 50% con Lo Stato, e per chi vuole lavorare onestamente

Riesce solamente a sopravvivere e a non fare la bella vita.

Il supporto dalla nazione, dalla regione Campania, dal comune di Casoria, dov’è?

Amedeo Alvino.