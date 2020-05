EMERGENZA BLATTE A CASORIA: SERVONO DISINFESTAZIONI MENSILI

Di Andrea Papaccio –

L’arrivo della bella stagione a Casoria coincide da un paio di anni con il ritorno di blatte e scarafaggi che, fuoriuscendo da tombini e tubature, prendono d’assalto le strade della città. Il 16 aprile scorso come abbiamo puntualmente documentato in un articolo sul nostro giornale, il Comune ha provveduto ad una prima azione di sanificazione delle strade cittadine di Casoria ed Arpino, per evitare il proliferare di questi fastidiosi insetti. Ma evidentemente non è bastato. E dopo nemmeno un mese il problema si è ripresentato. In effetti il problema delle blatte a Casoria è stato spesso sottovalutato dalle passate amministrazioni, mai è stata emanata una normativa comune sulla deblattizzazione delle strade cittadine, costringendo i singoli condomìni a farsi carico delle spese di disinfestazione. In questi giorni sono state avvistate in Via Mauro Calvanese, Via Puccini, Via De Gasperi ad Arpino diverse nidiate di scarafaggi e si segnalano anche blatte nelle reti fognarie di queste zone, ormai interamente dominate dai fastidiosi insetti. Oltre ad essere sgradevoli alla vista, le blatte sono anche portatrici di diverse malattie essendo latrici di molteplici patogeni che mettono a rischio la salute di umani e animali domestici. Molte persone inoltre soffrono di una particolare paura, l’entomofobia, ovvero un timore patologico verso tutti gli insetti, comprese soprattutto le blatte. Ecco perché non bisogna sottostimare il problema scarafaggi nel nostro comune, uno tra i più colpiti dall’invasione nella Citta Metropolitana di Napoli. È compito dell’amministrazione comunale e di Casoria Ambiente provvedere a disinfestazioni mensili nei mesi invernali e versare settimanalmente insetticida nei tombini della città in quelli estivi. La popolazione inoltre è raccomandata di non spargere mai insetticida per le strade comunali senza autorizzazione delle autorità, questo per evitare che il veleno possa essere ingerito involontariamente dai bambini e dai nostri amici a quattro zampe. Speriamo allora in una seconda puntata della opera di disinfestazione delle strade da parte delle autorità competenti per prevenire in modo deciso e duraturo l’invasione estiva di scarafaggi.