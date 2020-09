Elezioni Regionali: Tommaso Casillo e Ciaramella non eletti. Severino Nappi primo leghista in consiglio regionale, 10.000 voti per Paola Raia

Il popolo sovrano si è espresso. Antonella Ciaramella e Tommaso Casillo non sono stati riconfermati nella carica di consigliere regionale. Il responso delle urne è stato per certi versi in linea con le previsioni dei sondaggi. Oltre 40.000 voti per il candidato democratico Mario Casillo, che può così fregiarsi del titolo di re delle preferenze nella provincia di Napoli. Oltre alla vittoria della coalizione di De Luca si registrano altri importanti dati salienti. Casoria perde rappresentatività all’interno del consiglio: niente da fare per Antonella Ciaramella, distante più di 5.000 voti dall’ultimo eletto della sua lista e per questo motivo non riconfermata nella sua carica. Per Casillo la beffa è ancora più amara: solo 200 i voti che dividono il leader di Campania Libera con il suo collega di partito Giovanni Porcelli, che risulta invece eletto in virtù dei sui 12.339 voti. Francesco Emilio Borrelli fa il pieno di voti nella lista Europa Verde, mentre sempre per la circoscrizione Napoli risultano eletti la sommese Paola Raia della lista civica De Luca Presidente e il figlio d’arte Raffaele Maria Pisacane con la lista Centro Democratico . Nelle file dell’opposizione spicca l’elezione del primo consigliere leghista in Campania, relativamente alla circoscrizione di Napoli e provincia, Si tratta del Prof. Severino Nappi, che fa incetta di voti scavalcando la sua collega di partito nonché ex candidata sindaco di Casoria Angela Russo.Mentre si riconferma Consigliere regionale con un grandissimo consenso Giampiero Zinzi, per la circoscrizione di Caserta sempre in quota Lega. Eletti anche Michele Schiano, una riconferma la sua, e Marco Nonno, in quota Fratelli d’Italia, oltre ovviamente ai due candidati presidente perdenti Stefano Caldoro e Valeria Ciarambino.

Affluenza pari al 55,93% nella provincia di Napoli, in rialzo rispetto al 2015 quando a votare fu il 51,93% degli aventi diritto.