ELEZIONI, I CANDIDATI CASORIANI AL PARLAMENTO￼

Il 25 settembre eleggeremo per la prima volta il Parlamento italiano con un numero ridotto di parlamentari. 400 deputati invece di 630 e 200 senatori in luogo di 315.

Questo taglio delle “poltrone”, comunque la si pensi, ha prodotto un caos mai visto prima nella composizione delle liste dei candidati di tutti gli schieramenti.

I segretari e i vari peones si sono dovuti produrre in uno sforzo arzigogolato per garantire i leader storici secondo una legge elettorale, che in pratica decide a tavolino gli eletti di ogni singolo partito a seconda della posizione nella lista e dei voti ottenuti dalla lista stessa.

Ma andiamo a vedere chi sono i politici casoriani che essendo candidati sperano nell’elezione in Parlamento. Quattro donne, candidate di bandiera, e un uomo, unico ad avere possibilità concrete. Tutti curiosamente candidati alla Camera dei deputati.

Quello che spera più di tutti e Luca Scancariello, storico leader di Fratelli d’Italia, già candidato sindaco che essendo il numero due della lista del collegio proporzionale dove ricade Casoria ha una autentica possibilità di essere eletto. Una probabilità tanto più concreta perché la prima della lista Marta Schifone è candidata anche in un collegio uninominale considerato blindato.

Spera concretamente Marianna Riccardi, candidata nel collegio uninominale della Camera per la lista Azione/Italia Viva. Un riconoscimento importante per l’attuale assessore alle Politiche Sociali della Giunta di Raffaele Bene. Più di una speranza anche per lei.

Meno probabile ma non per questo impossibile l’elezione di Antonella Ciaramella nella lista proporzionale del PD alla Camera. Il suo quarto posto in un collegio dove davanti a lei non figurano candidati anche all’uninominale rappresenta una ulteriore investitura quale leader del PD sul nostro territorio.

Stesso discorso per Angela Russo, leader cittadina di Forza Italia che è stata candidata nella lista plurinominale della Camera in una posizione non di primo piano ma che sicuramente riconosce il suo forte impegno politico di questi anni.

Di bandiera infine la candidatura di Isabella De Luca per la lista di Europa Verde nel collegio plurinominale della Camera. Imprenditrice molto nota sul territorio che ha abbracciato con convinzione la scelta ambientale.