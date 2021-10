Ecco il dispositivo di traffico per accedere al cimitero

In occasione del lungo ponte dei morti e del presumibile massiccio afflusso di persone che andranno a rendere omaggio ai loro defunti presso il cimitero consortile, i comandi di polizia locale di Casoria e Arzano hanno previsto un particolare dispositivo di traffico.

In particolare a Casoria dalle ore 07.00 alle 16.00 del 31 ottobre e fino al 2 novembre compreso sarà previsto:

La chiusura al traffico di via Rossini, a partire dall’incrocio di via Aldo Moro, in direzione del Cimitero. La circolazione sarà consentita solo ed esclusivamente ai residenti ed ai veicoli che hanno a bordo persone diversamente abili, munite di contrassegno valido.

Via Aldo Moro sarà resa a senso unico a partire dall’incrocio con via Poliziano e fino a via Rossini. Nel tratto a senso unico sarà possibile la sosta ambo i lati.

Da via Aldo Moro si potrà solo svoltare a destra percorrendo la via Rossini in una sola direzione di marcia, cosiddetto senso unico.

Solo a destra si potrà svoltare, quindi su via Bissolati, per coloro che provengono da via Poerio.

Vietata la sosta anche davanti l’ingresso dell’IACP di via Bissolati.

Ad Arzano invece saranno chiuse le uscite dell’Asse Mediano del Cimitero e di corso D’Amato.

Da via Sette Re verso il cimitero potranno accedere solo ed esclusivamente i residenti ed ai veicoli che hanno a bordo persone diversamente abili, munite di contrassegno valido.