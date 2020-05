Eccellenze nel Mondo. Il Presidente Luigi Nicolais, Fondazione Real Sito di Carditello.

A cura di Valentina Busiello – Professore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Ricercatore ed ex Ministro, un professionista dalle brillanti doti umane e comunicative.

Presidente Luigi Nicolais, ci illustra un suo parere sulla situazione attuale che stiamo vivendo al Sud sull’emergenza Coronavirus-Covid19? “Guardi non ne usciremo male, bisogna riaggiustarsi, rimettersi in riga”. Bisogna prima di tutto, meglio convivere con i sistemi informatici che sono stati in questa prima fase un po’ approssimati”. Quindi è chiaro che dobbiamo accelerare nella innovazione, perché il nostro Paese purtroppo non ha avuto mai una spinta reale per accelerare l’innovazione. Questo periodo di quarantena, e questa necessità di lavorare a distanza potrebbero poi risultare in un’accelerazione nell’uso di nuove tecnologie, che sicuramente diventerebbero molto utile per il Paese. E’ chiaro che senza la produzione non si può sopravvivere, vedendo il PIL come è caduto in questo periodo, e il tutto va’ anche visto con l’uso di nuovi sistemi di lavoro, l’Industria si muove sul 4.0 in cui richiede meno presenza fisica della persona, ma più l’uso di attività ad alto contenuto di conoscenza. Elencando altre iniziative che cambieranno le nostre abitudini, come ben sappiamo, siamo mediterranei, abituati a toccarci, a stare vicini, ad avere quel rapporto che non è freddo come un Nord Europeo, ed è una nostra grande caratteristica, ed a poco alla volta dovremo ridurre questa effervescenza, ma non eliminarla perché è proprio una caratteristica nostra il modo in cui viviamo. Questa pandemia non durerà per tutta la vita, come tutte le influenze avrà questo periodo in cui si sta’ lavorando alla ricerca del vaccino, e poi invece di farci solo il vaccino influenzale, o per il morbillo, o per la tosse nervosa, o per altre cose, faremo anche il vaccino per il Covid, e quindi dovremo superare questo paio di anni, insomma questo anno e mezzo o due, finche’ non ci sarà un vero vaccino, capace di aiutarci ad affrontare questa emergenza. Dobbiamo vederla all’inizio in una fase positiva, non negativa. E chiaro che è stato un danno terribile all’economia nazionale, un danno terribile a tante vite che sono finite, e quindi non le possiamo dimenticare, per le famiglie sono stati momenti difficili. Anche le RSA vanno un po’ riguardate, più controllate, anche meglio attrezzate, specialmente la parte Nord del nostro Paese, si sta sempre di più diffondendo l’abitudine di portare i parenti anziani in una casa di riposo, e secondo un mio parere, queste case di riposo dovrebbero avere tutte le condizioni per poter affrontare anche una situazione come questa. Specialmente nella parte Nord dell’Italia c’è stata una grande perdita di vite umane proprio nelle RSA. La scuola pure sta’ trovando la sua soluzione, dobbiamo dedicare secondo un mio parere, più attenzione al Digital Divide, perché può diventare molto pericoloso pensare che tutti hanno il computer, tutti hanno la banda larga, e allora questo bisogna affrontarlo come una priorità degli investimenti dei Paesi, perché abbiamo bisogno di essere un Paese democratico, quindi dare a tutti le stesse opportunità, ed anche alle persone che vivono in posti remoti devono avere le stesse opportunità informatiche. Con questo argomento che è stato un po’ trascurato negli anni, è in futuro forse dovranno avere maggiore attenzione. L’Università ha imparato a fare lezioni a distanza, non deve diventare un’abitudine generale, perché la lezione in presenza ha dei suoi grandi vantaggi, però ovviamente in alcuni casi può essere una via di fuga, un nuovo modo di fare lezione con strumenti più avanzati. Secondo me, una completa trasformazione dal reale al virtuale, perché il rapporto docente-allievo, è un rapporto che si basa anche sulle impressioni, sul modo di guardare l’allievo-docente, sul modo di interagire, e questo secondo me dovrebbe prevalere. Dobbiamo essere in grado di saper fare un buon mix della tecnologia.

Presidente Nicolais, sul piano politico, secondo un suo parere, il Governo come avrebbe potuto gestire questa emergenza? “ Sicuramente sono stati presi alla sprovvista, tutto è stato concentrato nel cercare di risolvere dei problemi più importanti come quelle delle vite umane, e posso dire c’è stato un po’ di confusione. Il problema è che man mano andiamo verso una soluzione non più di emergenza, quindi dobbiamo ritornare ad utilizzare la nostra democrazia”. Diciamo di ritornare al più presto a quella che è la nostra normalità . Io, ho iniziato a lavorare già da due settimane, organizzare 4-5 collegamenti web durante la giornata è abbastanza più stancante che coordinare le persone. Almeno noi del Sud siamo abituati ai rapporti sociali, è una nostra grande capacità , avere un grande dono comunicativo, cose che il sistema informatico non ci rende, siamo forti proprio perché abbiamo questa capacità di guardare negli occhi le persone e comunicare in modo sano, il rapporto umano è insostituibile alla tecnologia. In politica tra persone perbene non esistono ideologie, c’è chi ha un valore dell’etica, e chi non ha valore dell’etica, questa è l’unica differenza. Nella nostra politica il valore alto che prevale è l’umanità , la libertà di pensiero e di parola, idee chiare, concrete ed innovative. L’80% in politica sono donne con idee e sinergie.

Presidente Nicolais, quindi all’Università ci saranno dei nuovi corsi? “ Ci saranno nuovi corsi soprattutto in questo settore delle nuove tecnologie. Abbiamo avviato l’Industria 4.0 la Quarta Rivoluzione Industriale, un’era di grandi innovazioni. Le tecnologie generano cambiamenti dirompenti nella società e nell’economia delle imprese e trasformano il modo di produrre”.