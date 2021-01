Raffaele Petrone, 65 anni, imprenditore e noto politico casoriano è tornato alla Casa del Padre. Ricoverato lo scorso 26 dicembre per Covid19 ha lottato strenuamente contro il virus ma le complicanze polmonari derivate gli sono state fatali.

Petrone ha speso tutta la sua intensa vita politica per i problemi di Arpino e della Cittadella per questo la sua scomparsa ha destato profondo sconforto nella comunità che lo conosceva come uomo sincero, buono, schietto e onesto.

Intorno alla sua famiglia si stringe commosso anche il nostro giornale.