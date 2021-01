È emergenza buche stradali per il maltempo

La pioggia di questi giorni sta mettendo a dura prova il lavoro degli operatori della polizia locale, rimasti con i propri uomini e con i propri operai gli unici ad intervenire sulle emergenze che si susseguono in città.

Buche stradali pericolose segnalate di continuo dai cittadini con le quali si interviene con soluzioni tampone urgenti ma purtroppo temporanee.

Questa mattina poi mentre una pattuglia della locale era intenta a segnalare una buca pericolosa in via Nazionale delle Puglie si è aggiunta una ulteriore emergenza a mandare in tilt il traffico veicolare.

Un bus dell’Anm è rimasto in panne all’incrocio con via Ventotene e solo il tempestivo intervento di una seconda pattuglia della locale ha contribuito a rendere scorrevole il traffico fino alla risoluzione del problema.