E’ di nuovo possibile la vaccinazione anti covid a Casoria

di Maria D’ Anna – Riprende con lena la campagna di vaccinazione anti COVID a Casoria. Dopo mesi di interruzione in cui i cittadini di Casoria sono stati sballottati di nuovo nei comuni vicini, a volte distanti decine di chilometri con difficoltà a raggiungerli soprattutto per anziani soli e disabili, finalmente una delle maggiori città della Campania ritrova la possibilità di vaccinazioni in loco. Il tutto grazie alla disponibilità della casa di cura cittadina dei Padri Camilliani diretta da frate Carlo Mangione e ad alcune farmacie cittadine. Domenica scorsa ben cinquecentosessanta le terze dosi inoculate dai Camilliani a persone ultra ottantenni, grazie alla disponibilità del personale interno, della Protezione Civile e dell’ AVO. E molti altri stanno usufruendo della disponibilità a loro volta offerta da alcune farmacie cittadine. Un’ opera abbastanza importante, visto che ormai siamo in avvio di autunno e si avvicina la fase critica per i rischi di contagio da Covid e da influenze stagionali. “Cerchiamo di offrire un servizio al territorio” afferma frate Carlo Mangione “per evitare ad anziani, ammalati, disabili disagi per lunghi spostamenti. La volontà di San Camillo era che l’ ammalato e le sue esigenze fossero al centro della nostra attività. Il nostro sforzo è quello di dare risposte concrete ai disagi dei più bisognosi, offrendo oltre l’ assistenza sanitaria calore umano, accoglienza e consolazione”. Frate Carlo ha evidenziato come purtroppo il Covid ha fatto trascurare malattie gravi come cardiopatie e tumori, non meno importanti, con gravi danni per la collettività. Ha poi ringraziato la Regione Campania per la vicinanza alla loro casa di cura ed assicurato che ci saranno altri appuntamenti per le vaccinazioni ogni qualvolta l’ ASL territoriale richiederà la loro collaborazione.