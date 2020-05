E con la bella stagione non puo’ mancare sulle nostre tavole una bella e fresca insalata

a cura della dottoressa Silvana Di Martino – Fresca salutare e ipocalorica l’insalata non deve mancare nella nostra alimentazione quotidiana. Ma vediamo da vicino quante calorie contiene il tipo di insalata che scegliamo.

Indivia belga : 10 calorie su 100 grammi, essendo poco calorica, si sposa bene con formaggio, anche se contiene meno vitamine e Sali minerali rispetto alle altre insalate

Valeriana: dolce e piccante digestiva e diuretica, stimolante per fegato reni ed intestino. Consigliata per chi soffre di anemia, arteriosclerosi, e di circolazione. Calorie? 33 per 100 grammi.

Lattuga: ricca di vitamine e di antiossidanti, con soli 14 calorie per 100 grammi, è fondamentale per un pasto leggero ed antistanchezza, inoltre contiene anche magnesio e potassio, grande alleato per la regolazione del battito cardiaco.

Ed allora buona insalta a tutti !!!

Seguici su fb:Nutrizione&Benessere