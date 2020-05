E con i primi caldi impazza la voglia del gelato

a cura dell Dott.ssa Silvana Di Martino – In questo periodo del tutto chiusi proviamo a fare il Gelato in casa ,usi gli ingredienti che preferisci e risparmi.

Per chi soffre di allergie ,intolleranze o semplicemente per stabilire la quantità di ciò che si mangia, fare il gelato in casa può essere utile e comodo.Il gelato casalingo è preparato con materie prime fresche come latte,panna, zucchero,uova e frutta, mentre nel gelato industriale troviamo latte in polvere, zuccheri di vario tipo e talvolta anche grassi estranei, necessari a dare cremosità al prodotto. Per quanto riguarda invece il gelato artigianale, in teoria dovrebbe essere uguale, anche se molte gelaterie aggiungono additivi. Un’altra differenza importante, riguarda la quantità di aria presente. Nella produzione artigianale e casalinga l’aria viene inglobata naturalmente, durante l’impasto, mentre in quella artigianale raddoppia il suo volume durante la fase di congelamento. Gli additivi che vengono aggiunti nel gelato non rappresentano sicuramente un rischio per la salute, ma ad ogni modo è sempre utile leggere l’etichetta, anche i gelati artigianali per legge devono essere accompagnati da informazioni relative agli ingredienti.

Sostituire il pasto con un gelato?

Non è completo dal punto di vista nutrizionale , mancano le fibre, diverse vitamine e i Sali minerali, per questo motivo non può sostituire un pasto completo. Anche chi deve stare attento ai grassi e alle calorie può gustarselo a patto che sia a base di frutta e acqua.

Esempi di gelato artigianali: grassi, zuccheri e calorie

Sorbetto a limone: grassi e proteine sono presenti solo in tracce, mentre gli zuccheri rappresentano circa un terzo. Coppetta piccola 150 kcal

Gelato alla crema: 6 grammi di grassi e 25 grammi di zuccheri. Coppetta piccola 230 kcal

Stecco al cioccolato: 16 grammi di grassi e 30 grammi di zuccheri.250kcal