Donazione mascherine ad opera della Comunità Cristiana Evangelica di Arpino

In questo momento di emergenza, nella quale la solidarietà sembra essersi imposta come motore trainante dell’intera comunità Casoriana, non sono pochi gli esempi di altruismo ad i quali abbiamo assistito, e le persone che abbiamo conosciuto e delle quali siamo stati testimoni nel riportare l’ammirevole predisposizione a mettersi in gioco per aiutare i meno fortunati.

Alla gara di solidarietà in supporto ai meno fortunati si aggiunge l’ammirevole iniziativa della chiesa Cristiana Evangelica A.D.I. di Arpino che in collaborazione con la Chiesa Evangelica Cinese di Prato e la missione di Cristo è la risposta, ha messo in campo un’operazione di distribuzione di mascherine di protezione tra gli abitanti del vicino parco dei pini.

Altre mascherine sono state inoltre donate al Comune ed alla protezione civile di Casoria, e presto ne saranno consegnate altre al locale comando di Polizia Municipale.

Un totale di circa 1200 mascherine distribuite sul nostro territorio, in particolare in zone dove le serie difficoltà economiche spesso distraggono dalla necessità di utilizzare dispositivi di prevenzione per evitare il contagio da Covid-19.

Un’iniziativa che fa il paio con la distribuzione gratuita di circa 300 confezioni di muffin avvenuta ad opera dell’Isola dei Ragazzi di Arpino, il gruppo giovani della Comunità Evangelica, domenica mattina.

“Un pensiero per mostrare calore ai bimbi e farli sentire meno soli”così i giovani partecipanti hanno definito la lodevole iniziativa.