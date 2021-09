Don Arcangelo Paone, testimone di speranza

di Margherita De Rosa – Lunedì 6 settembre, alle ore 18.00, nella chiesa di San Paolo Apostolo in Casoria, si è svolta una solenne Messa, presieduta dal parroco don Giuseppe De Vincentiis; numerosi i sacerdoti concelebranti, tra i quali don Mauro Zurro, preposito curato della pontificia basilica di San Mauro, don Carmine Caponetto, parroco della comunità di San Giovanni Battista in Casavatore e don Raffaele Ferrara; presente il sindaco della città, dottor Raffaele Bene. La cerimonia è stata finalizzata a commemorare il 25° anniversario della scomparsa di Monsignor Arcangelo Paone, figura di sacerdote che tanto ha rappresentato per Casoria ed in particolare per il quartiere dove ora sorge la bellissima chiesa di san Paolo, un tempo ospitata nei locali a piano terra di un condominio. Come ha ricordato il celebrante, tanto, “don Arcangelo”, così era generalmente denominato l’amato sacerdote, lottò per poter edificare un tempio con annessi spazi in cui operare a vantaggio dei giovani, degli anziani e della popolazione tutta del quartiere. Egli poi, prendendo in prestito la lettura del Vangelo, ha evidenziato che padre Arcangelo non si era mai risparmiato nel suo essere pastore, ad imitazione di quel Cristo che diede la vita per i suoi fratelli. Don Arcangelo era fermo nel proposito di operare per il bene comune, nell’adesione al progetto paolino, secondo il quale l’apostolo si proclamava “lieto nelle sofferenze”: così era realmente don Arcangelo, per cui sorridente ed appagato risultava anche il gregge affidato alla sua guida. << Un prete- ha sottolineato don Giuseppe- deve essere felice, altrimenti crea una comunità infelice e ciò non è ammissibile. Inoltre, il compito del pastore è di enorme responsabilità, poiché egli deve occuparsi della salvezza delle anime, ponendole nelle condizioni di meritare il Paradiso: e non è impresa da poco. In tutto ciò-ha poi affermato il parroco-don Arcangelo ci ha creduto e ha agito di conseguenza, perciò siamo qui a farne memoria, una memoria che va perpetuata nell’azione concreta, nell’azione quotidiana di un ministro di Dio che cammina al fianco dei suoi figli spirituali>>. Ha fatto seguito alla Santa Messa la presentazione del libro intitolato: “Don Arcangelo Paone, testimone di speranza”, curato dallo storico Giuseppe Pesce e da don Carmine Caponetto, con la collaborazione del prof. Ludovico Silvestri, che ha fatto da moderatore e, dopo aver dato la parola a don Giuseppe, che ha curato la prefazione e ha sottolineato la determinazione di don Arcangelo nel perseguire il raggiungimento dell’edificazione della chiesa di san Paolo, cosa che non riuscì a vedere realizzata poiché i permessi giunsero proprio nel giorno del suo trapasso, è intervenuto lo storico Pesce, che ha posto in evidenza quanta importanza avesse la parrocchia per il quartiere in cui don Arcangelo operava: egli si era insediato con la convinzione di dare al territorio quanto più possibile materialmente e spiritualmente. Proveniente da una famiglia storica del territorio, si annovera tra i suoi antenati un prozio che fu preposito per 49 anni, in un periodo non facile per la Chiesa, quale fu quello post-unitario. Il padre di don Arcangelo, fu “il sindaco di Casoria”, ha evidenziato lo storico, nel senso che a lui spettò il difficile compito della ricostruzione nel dopoguerra: ed egli fece della città attuale, paese rurale di un tempo, quella che fu soprannominata la piccola Milano del Sud: si parla del sindaco Raimondo Paone. Egli poi si sofferma sulla biografia del prelato, ed sottolinea quanto fosse incisiva la sua opera anche nel sociale, infatti riporta l’esempio di Magda Navas, formatasi proprio alla scuola di padre Arcangelo, la quale divenne la prima segretaria provinciale della DC e fu anche il primo assessore donna alle attività produttive. L’impegno di don Arcangelo era dunque totale, a 360° potremmo dire, e del tutto proteso alla costruzione della dignità della città di Casoria. Nel 1969 fu designato parroco della comunità di san Paolo, in un tempo in cui il territorio cresceva disordinatamente e mancavano punti di aggregazione stabili: e in queste condizioni di difficoltà egli agisce al fine di ottenere strutture utili all’incontro e al confronto in un quartiere in cui l’unico riferimento era la chiesa, quella chiesa posta “ a piano terra di un condominio” dove, comunque, tante attività si svolgevano con passione, in cui tanti giovani erano presenti e crescevano spiritualmente attratti dalla figura carismatica di padre Arcangelo, che, intanto sognava questa struttura, così com’essa è oggi. E’ nei primi anni ’90 che avvenne la svolta, dopo la polemica con l’amministrazione per l’attribuzione di quell’area all’ASL. In realtà ci fu spazio per entrambe ma si procedette prima con i lavori dell’azienda sanitaria. Nel 1995 si ebbe la firma per la concessione edilizia ma nel settembre di quell’anno don Arcangelo passò a miglior vita. Comunque, il seme era stato gettato… Ci si è poi soffermati sul particolare rapporto che don Arcangelo ebbe con le giovani generazioni e sulla grande capacità che lo contraddistinse nel suscitare vocazioni, tra cui quella di don Carmine Caponetto, che prende la parola e definisce fecondo il ministero del prelato in questione, che possedette la sensibilità di abbracciare gli aspetti più svariati della vita pastorale. Avvertì, lui formatosi prima del Concilio, la necessità di “aggiornarsi”, di stare al passo con i tempi. Don Carmine poi elenca le prime celebrazioni e le diverse collaborazioni che realizzò don Arcangelo Paone con le altre parrocchie e gli istituti religiosi del territorio, sottolineando, in particolare, la grande importanza che per lui ebbero le ACLI. Egli ha ricordato anche perché don Arcangelo volle che la parrocchia fosse dedicata a san Paolo: essendo stato a Pozzuoli come seminarista, proprio in quella terra san Paolo sbarcò; a questo un motivo poi si affianca un tratto della personalità che accomuna Arcangelo a san Paolo e cioè “l’essere battaglieri”. Tra i suoi tanti interessi, comunque, prevalse l’attenzione alla comunità che volle pietra viva, coinvolta in svariate attività come sport, musica, attraverso cui attirava i giovani, mentre con gli anziani si intratteneva a dialogare e se li ritrovava la domenica a Messa…infine, padre Caponetto lancia al sindaco Bene la proposta di intitolare la piazza o i giardinetti a Monsignor Paone. Il professor Silvestri poi si sofferma ancora sul rapporto che il prelato ebbe con i giovani, sulle attività innovative, quasi rivoluzionarie, che con loro svolgeva, quale l’allestimento di uno spettacole messo in scena nella sala teatro della scuola media King; sottolinea inoltre la sua apertura verso il diaconato. Viene poi ricordato che la parrocchia in parola fu la prima ad essere informatizzata, poiché don Arcangelo ebbe anche questa lungimiranza. Il tutto sempre realizzato in maniera “fai da te”, con molto sacrificio ma con tanto entusiasmo. Numerosi ancora i ricordi testimoniati anche dal sindaco Bene nel saluto finale, nel corso del quale egli si è impegnato a raccogliere la proposta di don Carmine. Quindi un libro da leggere, per la pregnanza delle diverse testimonianze, e da guardare per le immagini che ci riportano ad un tempo lontano ma nel quale vi erano i fermenti di una così grande opera: Arcangelo Paone, dunque, è da commemorare come sacerdote e come uomo; entrambi hanno creduto nella necessità di combattere per raggiungere un traguardo, entrambi, ora, da una dimensione diversa, continueranno ad ispirare quanti porteranno avanti l’edificio spirituale e umano così faticosamente e così magistralmente costruito da colui che non è sbagliato definire figlio più che illustre della terra di Casoria.