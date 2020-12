Domenico Battaglia è il nuovo Arcivescovo Metropolita di Napoli

Napoli ha un nuovo Arcivescovo: si tratta di Sua Eminenza Domenico Battaglia, già vescovo di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de‘ Goti. Cinquantasettenne originario della provincia di Catanzaro, il nuovo metropolita è conosciuto come il “sacerdote degli ultimi” per il suo straordinario impegno verso i più deboli, qualità che l’hanno avvicinato in particolare modo all’attuale Pontefice, profondamente colpito dalle qualità cristiane dimostrate dal pastore. Soprannominato affettuosamente don Mimmo, per Battaglia si aprono adesso le porte di Largo Donnaregina in un periodo storico particolarmente difficile per la città partenopea. L’annuncio è avvenuto in in streaming sul portale della Chiesa di Napoli e ha visto presenziare oltre all’arcivescovo eletto anche quello uscente, Crescenzio Sepe, il quale rimarrà amministratore apostolico dell’Arcidiocesi fino all’insediamento del suo successore, che avvera presumibilmente nei primi mesi dell’anno venturo.

