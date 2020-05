Domani ore 9.00 diretta streeming FB messa in suffragio Prof. Geppino Palomba Pagina social Parrocchia San Mauro

Per chi conosceva il compianto Geppino Palomba e per chi ne fosse interessato, la famiglia (Nunzia Sarnataro in Palomba e i figli Cristina e Domenico) vi ricordano che domani (sabato 16 maggio), alle ore 9, ci sarà la messa in suffragio e il trigesimo presso la Basilica di San Mauro, celebrato dal parroco Don Mauro Zurro. Date le attuali disposizioni è possibile seguire SOLO in streaming la messa, collegandosi su Facebook sulla pagina “parrocchia san Mauro Abate” o al seguente link

https://www.facebook.com/sanmaurocasoria