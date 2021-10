Domani e giovedì temperature ancora in calo

Nella giornata di mercoledì e giovedì le condizioni meteo sulla Campania sono previste in lieve peggioramento.

Questo a causa di un nuovo impulso freddo proveniente dalla Scandinavia che porterà un aumento delle nubi, ma senza fenomeni piovosi di rilievo, con soltanto qualche piovasco mercoledì mattina.

Il weekend porterà ancora freddi venti di Tramontana e Grecale. Attenzione alle raffiche che tra mercoledì sera e sabato potranno toccare i 50km/h. Il tempo però tenderà a migliorare risultando decisamente più soleggiato, non mancherà qualche nube passeggera.

Clima freddo, temperature abbondantemente sotto la media del periodo e in ulteriore calo, minime che potrebbero scendere sotto i 10°C anche sulla costa tra sabato e domenica.