Distribuzione kit per la raccolta differenziata

Si comunica alla cittadinanza che a partire da domani, 18 dicembre 2019, sarà avviata la distribuzione domiciliare dei kit per la raccolta differenziata su tutto il territorio di Casoria e sulla frazione di Arpino.

Il Kit – dotazione semestrale di buste per la raccolta differenziata – è composto da n. 90 buste di colore avorio/beige per la frazione organica, n. 30 buste di colore bianco per la carta, n. 30 buste di colore azzurro per il mutimateriale e n. 30 buste di colore verde per il vetro. Come avvenuto per le precedenti distribuzioni, i cittadini che risulteranno assenti durante la distribuzione domiciliare potranno ritirare i kit, previa esibizione di un documento di riconoscimento valido, presso la sede della società Work e Business s.r.l. Via Giolitti n. 4.

Stiamo lavorando ogni giorno con grande impegno per venire incontro alle esigenze dei cittadini. I nostri sforzi degli ultimi mesi si sono concentrati soprattutto sulle aree più critiche e su interventi straordinari per restituire decoro e dignità alla città di Casoria. Abbiamo necessità di interloquire quotidianamente con i cittadini ed è per questo che comunichiamo di continuo le nostre attività anche attraverso i social network. Ci sentiamo in dovere di ringraziare tutti coloro che ogni giorno collaborano con noi, ci seguono e ci forniscono segnalazioni importanti che ci permettono di svolgere il nostro servizio in maniera utile ed efficiente.