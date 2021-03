Dimissionaria l’assessore Tabacco: “Non c’erano più le condizioni per poter esercitare le funzioni a me delegate”

A pochi mesi dalla nomina, l’assessore alla cultura e all’istruzione Sonia Tabacco ha presentato questa mattina le proprie dimissioni, rimettendo nelle mani del Sindaco le deleghe conferitole durante il rimpasto dello scorso dicembre. Un fulmine a ciel sereno per la città, già duramente colpita da questa ondata di coronavirus e che vedo adesso diventare vacante l’importante assessorato dedicato a quella scuola tanto martoriata in questo periodo di pandemia. In esclusiva ai nostri microfoni l’ormai ex assessore Tabacco ha così commentato le sue recenti dimissioni: “Non c’erano più le condizioni per poter esercitare le funzioni a me delegate”.

