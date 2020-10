De Luca: Situazione sotto controllo ma non si esclude lockdown. In Campania ieri +769 positivi

Durante il solito aggiornamento settimanale sul Covid-19, il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca ha chiarito alcuni punti cruciali sul decorso della pandemia.

Secondo il governatore la situazione della regione resta sotto controllo, seppur non si esclude la possibilità di un nuovo lockdown mirato nel caso in cui dovesse salire il numero di contagiati e ricoverati.

La Campania, come sottolineato da De Luca, è a lavoro per aumentare il numero delle terapie intensive all’interno dei nosocomi regionali. L’obiettivo del presidente è quello di aumentare di 500 il numero di posti letto in TI, che si aggiungerebbero ai 120 posti negli ospedali modulari.

Precisazioni anche sulla questione ventilatori polmonari: De Luca si è detto soddisfatto dell’incontro avuto con il commissario all’emergenza coronavirus Domenico Arcuri, con il quale ha trovato un’intesa sull’arrivo di ulteriori ventilatori polmonari nei magazzini regionali. Nel frattempo, il numero dei nuovi positivi in Campania aumenta di 769 unità rispetto alla giornata di ieri.