Cambia il protocollo riguardante l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Durante il briefing settimanale sull’evolversi della pandemia di coronavirus in Campania, il presidente Vincenzo De Luca ha annunciato la cessazione dell’obbligo di indossare la mascherina all’aperto a partire dal 22 giugno. Resta invece obbligatorio indossarla all’interno di luoghi chiusi e/o non areati. Confermato l’obbligo di mascherina anche sui mezzi pubblici e nei locali notturni. Nei pronti soccorsi e negli ambulatori di primo soccorso il paziente potrà essere accompagnato da un solo familiare per evitare pericolosi assembramenti. In questi giorni firmato il decreto di apertura anche per sale bingo, centri scommesse e discoteche, ma riguardo queste ultime resterà in vigore il divieto di ballare. Il Governatore chiede ai cittadini un altro sforzo, dato che seppur sembri di aver superato il problema il virus non è affatto sconfitto.