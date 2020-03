I positivi in Campania sono ora 1.309, dopo i risultati arrivati dall’unità di crisi della regione Campania: oggi su 1033 tamponi, sono risultati positivi 110. I guariti dall’inizio del contagio sono 53, mentre i morti salgono a 74.

In questo momento sono 318 i pazienti ricoverati di cui 123 in terapia intensiva. Sono 631 invece i pazienti in isolamento domiciliare.

Condividi su