“Dalle parole ai fatti” De Luca torna a Casoria

Torna ancora una volta a Casoria il presidente della Regione Vincenzo De Luca e questa volta lo fa per annunciare l’avanzamento imponente della linea della metropolitana, che vedrà il comune protagonista di ben tre fermate in città.

Il titolo della manifestazione infatti è “dalle parole ai fatti”, proprio per testimoniare lo stato dei lavori e l’avanzamento della progettualità che vede approvato lo studio di fattibilità.

Proprio a Casoria sempre nella stessa sala dell’Uci Cinemas infatti, qualche anno fa il governatore annunciava l’idea di voler portare a Casoria la metropolitana e quelle che all’epoca erano solo parole oggi sono realtà.

Il presidente sarà accompagnato dal Vice presidente del Consiglio Regionale Tommaso Casillo, che ha fortemente sponsorizzato tale progetto, seguendone le fasi dall’inizio e presentando in Consiglio regionale un ordine del giorno votato all’unanimità.

“E’ un progetto che riguarda non solo il futuro delle nostre generazioni, ma anche il presente con l’approvazione dello studio di fattibilità. L’incontro serve proprio a spiegare ai cittadini lo stato dell’arte e i tempi per la realizzazione. Quando lo annunciammo sembrava impossibile, oggi annunciamo la partenza.”

Interverranno inoltre il coordinatore provinciale di Campania Libera Enzo Caso e il presidente della commissione trasporti Luca Cascone.

Alla manifestazione che si terrà il giorno 27 alle ore 17,30 presso l’Uci Cinemas

Casoria, presenzieranno anche i Sindaci dell’aerea a nord di Napoli.

