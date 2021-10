Da stasera parte la disinfestazione in città

A partire da questa sera, con proseguimento domani e poi il prossimo 25 ottobre partirà in tutta la città la disinfestazione in varie zone della città.

Due veicoli messi a disposizione dall’Asl, una per Casoria centro e l’altra per Arpino, effettueranno lo spargimento del disinfestante per i principali tipi di insetti urbani.

Si raccomanda ai cittadini, specie per coloro che abitano nei piani terranei e bassi, di non lasciare panni stesi o prodotti alimentari che si possono consumare freschi.