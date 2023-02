Cultura, i racconti di Giuseppe Storti a Historica Edizioni

Ancora successi in campo editoriale per il giornalista e scrittore casoriano, Avv. Giuseppe Storti. Gli ultimi in ordine di tempo sono del mese di gennaio di quest’anno. Un suo racconto è stato selezionato tra migliaia pervenuti al Concorso letterario “ Scrittori italiani –Libro Blu” Collana dei libri “ Corali” IVVI Editore- Il volume raccoglie solo 69 racconti tra quelli selezionati, il libro verrà spedito a partire da metà febbraio 2023, e da marzo 2023 sarà ordinabile in tutte le librerie d’Italia, e sui principali siti che vendono libri. Pochi giorni dopo, ecco un altro successo editoriale, relativo al racconto “ Sognando segni”, che narra la storia di un rider napoletano, trasmigrato a Roma, che vive una vita precaria. Ma il destino- che trova sempre la sua strada- cambierà la sua vita all’improvviso. Il racconto presentato al Concorso letterario “Racconti Campani 2023, è stato selezionato e verrà pubblicato nell’antologia edita da Historica Edizioni. I racconti vincitori verranno pubblicati da Historica edizioni in un libro che sarà in vendita nelle librerie campane (con distribuzione LIbro.co), sul sito di Historica, alle principali fiere della piccola e media Editoria cui parteciperà l’editore e sui principali book-stores online, dal mese di febbraio. Nei prossimi giorni altri due lavori letterari di Giuseppe Storti conseguiranno sviluppi editoriali. Di seguito un profilo della sua carriera letteraria iniziata da appena due anni. Nel mese di febbraio 2021 ha pubblicato per Guida Editore il libro “IL TEMPO FERMO”. Il libro è risultato finalista al Concorso Letterario Gold Writer Officina, classificandosi poi nei primi sette migliori testi selezionati prima con votazione popolare, quindi da una giuria di giornalisti e scrittori. Per molti mesi del 2021, è risultato L’estratto con più click sul link di acquisto di Amazon Libri sul Portale Writer Officina, che raccoglie più di 5 milioni di utenti. Nel mese di giugno 2022 ha partecipato al premio letterario “ Emozioni 2022” indetto dalla Community TraLeRighe, con il racconto breve: “ Sognando Segni”, conseguendo la Menzione speciale d’onore. Nel 2022 ha partecipato alla Quarta Edizione del Concorso nazionale di Poesia “ Dantebus”. Inoltre, di recente, è risultato vincitore del concorso letterario “ Raccontami una vita”, indetto dalla Casa Editrice Ufficiale della Biblioteca Biografica d’Italia di Arezzo, nella sua prima edizione storica con la biografia del proprio genitore, Preside Michele Storti, insigne latinista e grecista della città di Casoria, conseguendo altresì la qualifica di Biografo ufficiale della Biblioteca Biografica d’Italia, che si propone lo scopo di salvaguardare la memoria collettiva dell’Italia e degli italiani ovunque nel mondo. La biografia stampata a cura dell’editore commercializzata in tutti i principali store italiani, sarà presentata ufficialmente al Salone Internazionale del Libro di Torino dal 18 al 22 maggio prossimo venturo. Attualmente Giuseppe Storti cura una rubrica letteraria sul Magazine di livello nazionale Mobmagazine, rivista letteraria di artisti e scrittori. Inoltre è membro del 3C Coordinamento Comunicatori della Cultura, che unisce scrittori, artisti, giornalisti e intellettuali- a livello nazionale- in una rete che ha lo scopo di funzionare sia come interscambio di opinioni e sia come amplificatore, in grado di diffondere e nutrire attivamente ogni ramo della cultura.