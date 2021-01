Cronache dalla Pandemia: mi sono vaccinato!

di Mariano Marino, Medico di Famiglia-

Sì, mi sono vaccinato contro il coronavirus! Sono stato convocato al centro vaccinazioni di Giugliano e con gentilezza e professionalità mi hanno praticato la punturina sul braccio. Non ho avvertito nessun dolore. Io umile medico di famiglia di provincia sono stato accolto e trattato come un Re, ma che dico?! come un Governatore!