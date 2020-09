COVID19 #iononlopasso: la campagna informativa dell’ASLNA2NORD per una scuola sicura

L’ASLNAPOLI2NORD ha pubblicato sul proprio sito web importanti informazioni che rientrano nell’ambito dell’iniziativa regionale “Scuola Sicura”.

Covid 19#iononlopasso contiene una serie di utili indicazioni per prevenire il Covid, ribadendo quali sono i comportamenti da adottare per mettersi in sicurezza.

#iononlopasso – Ecco 10 facili regole Il virus COVID19 ha bisogno delle nostre gambe per camminare, delle nostre mani per passare dagli uni agli altri, della nostra disattenzione per passare – attraverso il naso, la bocca o gli occhi – da un organismo all’altro.

Le evidenze scientifiche hanno evidenziato che il COVID19 causa i danni più gravi agli anziani e a coloro che soffrono già di altre malattie. Ai ragazzi viene richiesto di essere responsabili per poter limitare la circolazione del virus.

Oggi non esiste un vaccino contro il COVID19, l’unica arma che possiamo attuare è limitare le occasioni di trasmissione del virus. Per farlo osserva queste semplici regole:

Usa la mascherina. All’aperto parla a distanza di almeno un metro. Al chiuso, in ambienti pubblici, usa sempre la mascherina

Non bere dalla stessa bottiglia o bicchiere

Non scambiarsi sigarette (evita anche di toccarle con le mani quando le passi)

Saluta gli amici con il gomito (evita baci, abbracci e strette di mano)

Non usare il telefono di amici o conoscenti (se devi farlo usa il viva voce)

Quando tocchi oggetti o superfici al di fuori di casa lava subito le mani o usa i liquidi sanificatori

Se starnutisci o tossisci usa l’interno del gomito per coprire la bocca e il naso

Usa sempre fazzoletti di carta monouso e buttali immediatamente nei cestini

Nei mezzi e nei luoghi pubblici distanziati il più possibile dagli sconosciuti

Attieniti a consigli e disposizioni dei tuoi insegnanti

