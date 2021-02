La Polizia Locale di Casoria ed i militari del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri hanno sanzionato quattro negozi all’interno del parco commerciale I Pini per il mancato rispetto delle chiusure disposte dalle nome anti-Covid.

Si tratta di quattro attività che hanno violato le disposizioni contenute nel DPCM del 3 novembre 2020, la cui validità è stata prorogata unitamente al sistema differenziato dei colori per le regioni, in base ai diversi livelli di gravità degli indicatori dei contagi.

I titolari dei negozi sono stati sanzionati con una multa da 400 euro, per gli esercizi commerciali è stata inoltre disposta la chiusura per cinque giorni. Sanzione accessoria applicata in via minimale che potrà essere confermata o aumentata dal Prefetto di Napoli.