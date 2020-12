Covid-19: Oggi inizia la campagna vaccinale Italiana, i primi vaccinati allo Spallanzani di Roma

E’ iniziata oggi allo Spallanzani di Roma la campagna vaccinale contro il covid-19. Le prime persone ad essere vaccinate sono state la professoressa Maria Rosaria Capobianchi, l’infermiera Claudia Alivernini e l’operatore sociosanitario Omar Altobelli, dopo di loro due pazienti scelti per il primo, simbolico, giorno della campagna.

Le prime sensazioni delle persone coinvolte sono buone e si dicono orgogliose della scelta, dopo mesi in prima linea dove hanno toccato con mano cosa significa il covid-19.

Per tutti è fondamentale fidarsi della scienza. Le scelte fatte sono ponderate e prese sulla base di valutazioni scientifiche.

Grande emozione e soddisfazione nelle parole di Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’Istituto Lazzaro Spallanzani, dal primo giorno in prima linea nella battaglia al covid, da quel primo giorno quando arrivarono i due pazienti cinesi.

Speranza si dice fiducioso, affermando che il vaccino è il primo passo verso la risoluzione ma che il cammino e lungo e serviranno ancora zone rosse.

Anche a Napoli oggi è il Vax day, alle 10 sono state somministrate le prime due dosi, alll’Ospedale del Mare: Giuseppe Bianco, 46 anni, caposala Covid residence che ha iniziato giovanissimo a fare l’infermiere, e Camilla Ambrosca, 56 anni, medico internista del Vecchio Pellegrini.

Alle 8 di questa mattina, è arrivato all’Ospedale del Mare di Ponticelli il furgone con i 720 vaccini anti-Covid destinati alla Campania. A scortarlo esercito e carabinieri, da qui saranno smistate negli altri 6 ospedali campani coinvolti vax day, mentre 20 vaccini andranno a una Rsa del quartiere Frullone.

Il vaccino è destinato ai cittadini di almeno 16 anni di età e viene somministrato in un ciclo di due dosi: la prima al cosiddetto “giorno 0” con iniziazione intramuscolare (preferibilmente nella parte superiore del braccio); la seconda a distanza di almeno 21 giorni. Ovviamente la preparazione spetterà solo a operatori sanitari autorizzati che useranno tecniche asettiche, per garantire la sterilità della dispersione preparata.

Dopo la prima dose, a ciascun paziente verrà fornita una scheda promemoria per la tracciabilità con la data del richiamo e il vaccino dovrà essere lo stesso fatto per la prima dose, non sono disponibili dati sull’intercambiabilità del vaccino Pfizer con altri vaccini al momento.

Il vaccino va conservato in congelatore a una temperatura compresa tra -90 °C e -60 °C nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce. Durante la conservazione, va ridotta al minimo l’esposizione alla luce ambientale ed evitare l’esposizione alla luce solare diretta e alla luce ultravioletta. Le fiale scongelate possono essere manipolate in condizioni di luce ambientale.

C’è una procedura precisa e complessa per il trattamento delle dosi, che riguardano la conservazione, lo scongelamento, la diluizione e l’iniezione

L’efficacia come già detto molte volte è del 95% mentre per la durata non è ancora nota mentre gli studi animali condotti per quanto riguarda la Fertilità, gravidanza e allattamento non riportano effetti dannosi diretti o indiretti, in ogni caso la somministrazione durante la gravidanza deve essere presa in considerazione solo se i potenziali benefici sono superiori ai potenziali rischi per la madre e per il feto.

Come per ogni tipo di medicinale e vaccino possono esserci degli effetti indesiderati, gli studi clinici che hanno coinvolto 21.744 partecipanti i quali hanno ricevuto almeno una dose hanno evidenziato come reazioni avverse più frequenti: stanchezza (>60%), cefalea (>50%), mialgia e brividi (>30%), artralgia (>20%), piressia e tumefazione in sede di iniezione (>10%). Tali reazioni sono state generalmente di intensità da lieve a moderata e si sono risolte entro pochi giorni dalla vaccinazione.