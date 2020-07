COVID-19 NON E’ FINITA. RISPETTIAMO LE MISURE DI CONTENIMENTO

Quando a febbraio siamo stati tutti colti di sorpresa da un nemico invisibile quanto insidioso, nessuno si sarebbe mai aspettato che la nostra vita sarebbe di lì a poco radicalmente cambiata. La normalità di milioni di cittadini stravolta per fronteggiare l’emergenza più grave dalla fine del secondo conflitto mondiale, un evento che segnerà nel bene e nel male la nostra epoca e la nostra civiltà. In quel periodo di caos e confusione, in cui lo stato aveva ceduto lo scettro all’anarchia e alla paura, nessuno aveva ben chiaro come sarebbe stato il futuro. Era lo stesso presente ad essere incerto, avvolto dal fumo dell’irrazionalità e dell’isteria collettiva, che volente o nolente viaggiava da nord a sud mietendo più vittime del virus stesso. Quando l’alito del covid ha iniziato a farsi sentire in Campania, pochi hanno resistito alla tentazione di inventarsi esperti e dotti per poter dire la loro sull’emergenza. Impresentabili e nomi illustri, nomi altisonanti che cinquanta anni prima erano in prima linea nella lotta al colera collezionavano adesso frivole ospitate in tv per poter dire la loro astrusa opinione sul coronavirus. Anche a Casoria non sono mancate persone di questo tipo, pseudo intellettuali che ciarlavano sulla pandemia facendo illazioni semiserie su fantomatici complotti e improbabili macchinazioni dei poteri forti. Allo stesso tempo si è assistito, come già detto in precedenza, all’apoteosi della delazione, cittadini dalla dubbia moralità che si arrogavano “motu proprio” poteri di polizia e di vigilanza, rendendo ancor più difficile la vita di chi, per esigenze comprovate, aveva diritto ad uscire quotidianamente dalla propria abitazione. Casoria è stata sì una delle città più colpite dal virus nella regione Campania, ma non si può certamente paragonare alle comunità del nord Italia messe in ginocchio dal Covid, che nel periodo più buio hanno registrato contagi a quattro cifre. La città in quel periodo non è riuscita a trovare una stabilità comportamentale, alternando periodi di isterismo collettivo ad altri di rilassamento generale. Questo ha comportato una situazione difficile da gestire in entrambi i casi, data la mancanza di equilibrio dei suoi cittadini. Oggi ci troviamo in una situazione certamente più favorevole rispetto a quella degli scorsi mesi. Circostanza causata in parte dall’arrivo della bella stagione ma soprattutto dal comportamento rispettoso e ligio alle regole degli italiani. La nostra città, ironicamente, sembra aver dimenticato in fretta le giornate interminabili durante il lockdown, scandite puntualmente dal nefasto bollettino della protezione civile. E se in quel periodo la città aveva peccato di eccessivo zelo nell’applicazione delle normative, adesso sembra aver completamente messo da parte il buonsenso e il senso civico. Ed è a partire dalle istituzioni che si nota un progressivo rilassamento nell’attuare le misure di contenimento che tanto ci hanno aiutato durante l’inverno, con controlli mirati che ne assicurino il puntuale adempimento. Commercianti e ristoratori, ed avventori incuranti del pericolo ancora incombente, esercitano la loro professione spesso ignorando completamente le prescrizioni in materia di riduzione del contagio, come segnala anche il nucleo “Le Aquile” della protezione civile di Casoria Come possiamo dirci una città evoluta se riusciamo in ogni caso a far parlare di noi. Il rispetto delle regole è fondamentale per arginare la pandemia, ignorare le indicazioni emesse dalle autorità sanitarie equivale ad un salto nel vuoto. Una nuova esplosione dei contagi in città equivarrebbe all’applicazione di un nuovo lockdown che avrebbe ricadute disastrose sull’economia cittadina e in generale su quella nazionale. L’individuazione di un nuovo cittadino positivo a Casoria dimostra, se non fosse ancora chiaro, che la guerra non è finita. C’è da combattere ancora, contro il virus in primis, ma anche contro le sempre più pericolose fake news sulla malattia, che minano la sicurezza e la fiducia dei cittadini verso le istituzioni e la scienza. La cittadinanza è chiamata ad un nuovo atto di coraggio per evitare scenari ben peggiori. Indossare la mascherina nei luoghi chiusi è obbligatorio, così come la distanza interpersonale di un metro. Tutti devono fare la propria parte in questa situazione, nessuno può dirsi soddisfatto del comportamento della propria città finché assisteremo a questa intolleranza patologica alle più semplici disposizioni amministrative. È ironico ricordare adesso le numerose battaglie ai mulini a vento di alcuni sedicenti tutori dell’ordine dal balcone che rimproveravano runner e bambini colpevoli a loro dire di essere potenziali vettori del contagio nelle loro zone. Se adesso c’è da rimproverare qualcosa ai casoriani è il loro inspiegabile comportamento indisponente nei confronti della comunità, chiamata questa volta in soccorso dallo stesso sindaco per continuare sulla strada della prevenzione. È esclusivamente con il contributo attivo di tutti i cittadini se Casoria potrà ritornare a vivere la sua normalità senza ansia e paura. In questo momento è necessario che tutti noi continuiamo quel percorso iniziato a febbraio consistente nel vivere la nostra normalità con le dovute accortezze e senza l’abitudine tutta casoriana di eccedere in un caso o nell’altro. Solamente così potremmo ritornare nel più breve tempo possibile alla vita precedente a quel 21 febbraio, che ha segnato senza dubbio le nostre vite.

