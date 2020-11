Covid-19: La Campania rischia di diventare zona arancione dopo i nuovi calcoli dei tecnici

Oggi si riuniscono i tecnici che monitorano la situazione della curva pandemica e decidono in quel fascia le regioni vengono collocate. Veneto, Liguria, Toscana, Umbria, Campania e Alto Adige, sono le Regioni che aspettano con il fiato sospeso i nuovi dati. Non sembrano esserci regioni che passeranno in zona rossa, ma per queste sei c’è il rischio di passare in zona arancione ed essere costrette a nuove misure restrittive.

L’incontro doveva avvenire ieri, ma i ritardi nella comunicazione dei dati ha consigliato il rinvio. Ancora una volta si è confermata l’incapacità di gestire una situazione senza precedenti e diventata ormai troppo grande per chiunque, anche se sembra essere stata sottovalutata anche quando i segnali sono diventati troppo evidenti per esserla.