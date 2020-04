Covid-19: il sindaco rilascia il primo report sui controlli effettuati in città

Il sindaco ha appena comunicato il primo report sui controlli effettuati in città.

Per questi controlli sono stati impiegate 302 unità, con un totale di 1641 persone identificate e ben 32 denunciate. Gli esercizi controllati sono stati circa 3000, precisamente 2998 e ne sono stati denunciati 2.

I viaggiatori identificati sono 181.

Dai commenti sotto il post del sindaco, si evince che in molti, continuano a denunciare la presenza in strada di troppe persone. In particolare oggi, Giovedì Santo, molti cittadini riferiscono di folla presso i pescivendoli, e i supermarket per la spesa di Pasqua. Per molti il timore è che nei giorni di festa ci siano riunioni coatte tra familiari, con il rischio di vanificare gli enormi sforzi di chi sta rispettando al massimo la quarantena. Proprio in vista dell’evento, è notizia delle ultime ore, l’arrivo di altri 100 militari nell’area metropolitana di Napoli. Inoltre, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca raccomanda a Comuni, Prefetture, aziende e concessionari di trasporto di “intensificare, da oggi e fino al 13 aprile” i controlli presso caselli autostradali, stazioni ferroviarie, porti ed aeroporti “al fine di assicurare il rigoroso rispetto delle disposizioni” in vigore, in particolare il divieto di spostamento da un comune all’altro valido a livello nazionale. In caso di trasgressione andranno applicate le sanzioni statali (multa da 400 a 3000 euro) e la quarantena per 14 giorni prevista dall’ordinanza regionale in vigore. Il governatore ha inviato in proposito una lettera a tutte le istituzioni ed aziende competenti.