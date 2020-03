Covid-19, Il bollettino del 28 Marzo: In Campania superati i 1700 casi, ancora riscontri positivi per la cura con il farmaco anti-artrite.

In Italia superati i 10000 morti per coronavirus, i guariti sono 12384, tanti solo in questa settimana, dato che fa ben sperare anche se le persone decedute ognuna di esse lascia una ferita difficile da rimarginare.

Il totale dei contagiati in Italia è quasi di 92500, 1752 di esse riguardano la Regione Campania. Ieri il dato più alto registrato dall’inizio dell’emergenza con 170 positivi su 1086 tamponi effettuati.

Le previsioni fatte dagli analisti della Regione erano queste, il dato sta rispettando in grandi linee quanto previsto e come confermato in settimana dal governatore De Luca, se supportati dalle attrezzature questi numeri saranno gestibili. Da segnalare ancora guarigioni grazie al farmaco anti artrite, l’ormai famoso Tocilizumab. Sono sempre vive le polemiche sul fronte tamponi, mancano i reagenti un po’ in tutta la penisola e seppur ci sia la volontà di farli in massa, ancora una volta non siamo pronti.

Sotto il dettaglio dei tamponi nei vari ospedali che effettuano i controlli

– Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 426 tamponi di cui 73 risultati positivi;

– Ospedale Ruggi di Salerno: esaminati 242 tamponi di cui 16 risultati positivi;

– Ospedale Moscati di Aversa: sono stati esaminati 25 tamponi, nessuno è risultato positivo;

– Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 117 tamponi, di cui 21 risultati positivi;

– Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 63 tamponi di cui 16 risultati positivi;

– Azienda ospedaliera universitaria Federico II di Napoli: sono stati analizzati 67 tamponi di cui 13 risultati positivi;

– Ospedale Santa Maria della Pietà di Nola: sono stati esaminati 62 tamponi di cui 11 risultati positivi;

– Azienda ospedaliera San Pio di Benevento: sono stati esaminati 25 tamponi di cui 10 positivi;

– Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 59 tamponi di cui 10 risultati positivi.

Totale tamponi di oggi: 1086

Totale positivi di oggi: 170

Totale complessivo positivi: 1752

Totale complessivo tamponi: 11679