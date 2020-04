COVID-19, EMERGENZA CONTAGI FAMILIARI. DE LUCA LANCIA L’ALLARME ANCHE SU CASORIA

In una nota diffusa pochi minuti fa e riportata sulla pagina social della Regione, il Presidente De Luca lancia l’allarme sull’aumento dei contagi nell’area a Nord di Napoli, e non è la prima volta. E sul quartiere Vomero. Troppi contagi di tipo familiare, derivanti a detta del Presidente da irresponsabili comportamenti tenuti da parte di gruppi di cittadini. Anche stavolta la nostra città è chiamata in causa in questo allarme, giustificato dai numeri che sono, purtroppo, in crescita. Ed in effetti l’ultimo bollettino dell’Unità di crisi regionale che monitora la situazione, ha fatto riscontrare 99 nuovi casi di positività al Covid-19, rispetto ai 66 del giorno prima , su tutto il territorio regionale. Mentre un pericoloso focolaio di casi si è registrato all’Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Ecco comunque quanto dichiarato dal Presidente De Luca. “Il monitoraggio quotidiano dei casi di contagio in Campania, fa rilevare la presenza di interi gruppi familiari positivi. La situazione è preoccupante in alcune realtà della provincia di Napoli, dove nei giorni scorsi si sono registrati comportamenti poco responsabili da parte di gruppi di cittadini.

Si registrano 61 casi a Casoria; 58 a Giugliano; 52 a Pozzuoli; 52 a Marano; 49 ad Afragola; 36 a Frattamaggiore e Frattaminore, per un totale di 308 contagi. L’Asl Napoli 2 è impegnata in un lavoro straordinario per ricostruire la catena di rapporti avuti dai contagiati, ed evitare la diffusione dell’epidemia. Ma è necessario avere comportamenti rigorosi, e non i rilassamenti che in quei territori si sono registrati, con centinaia di persone in mezzo alle strade. Invito le Forze dell’ordine, le unità dell’Esercito, le Polizie municipali a sviluppare il più rigoroso controllo per contrastare atteggiamenti scorretti.

L’Asl Napoli 1 è impegnata a contenere, con i necessari controlli territoriali, un focolaio di contagio che è emerso nella città di Napoli, nell’area del Vomero. È urgente anche qui, ampliare e rendere rigorosi i controlli.

Dovrebbe essere chiaro a tutti che i comportamenti scorretti offendono e danneggiano la stragrande maggioranza dei cittadini che rispetta le regole con grande spirito di sacrificio. Così come dovrebbe essere chiaro che più si è responsabili, prima finisce questa emergenza. È evidente che il permanere di situazioni di rischio renderebbe inevitabili misure territoriali di quarantena ancora più pesanti”. L’allarme e l’appello del Presidente è largamente condivisibile. I contagi in periodo di lockdown non possono che essere dovuti a comportamenti poco responsabili da parte di cittadini che pensano di irridere ai divieti, con comportamenti che mettono a rischio la propria salute, ma soprattutto quella degli altri, attesa la contagiosità del virus. E d’altra parte lo smantellamento di ben due piscine montate su di un terrazzo qui a Casoria, da parte delle Forze dell’Ordine e dei Vigili Urbani, proprio nel giorno di Pasqua lo dimostra. Il dato di Casoria, così come esposto nella dichiarazione del Presidente De Luca però è diverso dall’ultimo bollettino giornaliero di ieri sera emesso dal Sindaco Bene, sulla sua pagina social. Per questo attendiamo conferme.

