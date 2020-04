Covid- 19. Casoria: Ordinanza sindacale. Chiusi domenica e giorni festivi gli esercizi commerciali

Il Sindaco di Casoria Raffaele Bene, con propria ordinanza numero 25/2020, in data odierna ha disposto la chiusura di tutti gli esercizi commerciali e le attività di cui allegato 1 DPCM del 11.03.2020 e allegato 1 DPCM del 22.03.2020 ad eccezione di farmacie, para farmacie, edicole e rivendite tabacchi, deddono osservare la chiusura nella giornata di Domenica e durante le giornate festive (Lunedì dell’Angelo Pasquetta ndr.)

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, ha carattere provvisorio e prevede in caso di violazione l’applicazione di una sanzione amministrativa di importo che oscilla tra i 400,00 ed i 3.000,00 €.

All’atto dell’accertamento è inoltre prevista la sospensione dell’attività, fatta salva la facoltà per impedire la reiterazione, di disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni.

Tutto ciò è apparso necessario in quanto nonostante le disposizioni statali nonché regionali ancora si registrano in città assembramenti o/e eccessiva circolazione di persone motivate; secondo report delle forze dell’ordine, da esigenze di dover svolgere attività produttive o doversi recare per approvvigionamenti presso le stesse.

