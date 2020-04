Covid-19, Bollettino 23 Aprile: Buone notizie da Casoria e dati in calo da tutta la Campania

A Casoria ieri sono state dichiarate guarite altre 4 persone che portano il totale a 26. Attualmente i cittadini in cura per il Covid-19 sono 38. Continuano le buone notizie provenienti da tutta la regione. Di fronte a ben 3007 tamponi effettuati, sono risultati positivi solo 44, confermando una percentuale del 1,4% di positivi. Il totale dall’inizio dell’emergenza è del 7% per effetto dei 4282 positivi su 61331 tamponi effettuati. Attualmente positivi in Campania risultano quasi 3000 cittadini, quasi 1000 sono i guariti (in crescita come in tutta Italia) e i deceduti sono 332 (dato del 22 Aprile).

