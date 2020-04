Covid-19: Accertato il caso n° 52 a Casoria.

Il sindaco annuncia il caso numero 52.

#coronavirus #tamponi

[BOLLETTINO CASORIA]

Nella giornata di oggi mi hanno comunicato di un solo tampone positivo al Covid-19.

Si tratta del coniuge di una persona risultata positiva e già in isolamento.

Oggi nella conferenza stampa di De Luca, Casoria, insieme a Melito, Afragola e Giugliano è stata definita piccolo focolaio da contagio in ambiti di tipo familiare

Invitiamo ancora una volta i cittadini a restare in casa, il peggio non è ancora passato. Ricordiamo che il presidente del consiglio ha appena prorogato le misure per altre due settimane, fino al 3 Maggio