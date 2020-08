COVID-19: 2 nuovi contagiati a Casoria. Il bilancio dei positivi sale a 7 casi attivi

Ritorna lo spettro del coronavirus su tutta la penisola. Dopo un periodo in cui i numeri dei contagiati erano in diminuzione, stiamo assistendo negli ultimi giorni ad una preoccupante recrudescenza del Covid-19 in tutto il paese. Aumento esponenziale dei positivi causato soprattutto dai ritorni in Italia dei cittadini in vacanza, fenomeno che ha aggravato notevolmente il bilancio degli infetti.

Casoria non è immune a questa nuova ondata di contagi. La nostra cittadina registra oggi ben 2 positivi, che si sommano ai 5 malati già identificati nel territorio comunale.

Il sindaco Raffaele Bene tramite un post su Facebook ha precisato che si tratta in questo caso di 2 casoriani di rientro dalle vacanze e che sono stati tempestivamente messi in quarantena per evitare l’espandersi del virus.

La cittadinanza è tenuta a rispettare le norme anti contagio che prevedono l’uso della mascherina in maniera corretta e il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. Inoltre è doveroso comunicare alle autorità sanitarie distrettuali eventuali rientri da paesi o località ritenute a rischio in modo da tale da essere sottoposti a tampone e scongiurare rischi di contagi d’importazione.