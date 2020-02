Coronavirus ultim’ora ordinanza di chiusura straordinaria delle scuole della Campania da domani per tre giorni

Il Presidente della regione Campania De Luca con una ordinanza emessa pochi minuti fa ha disposto la chiusura straordinaria delle scuole di ogni ordine e grado e delle Università della Regione per tre giorni, al fine di provvedere ad una sanificazione straordinaria. Ciò a seguito della positività ai test del Covid- 19 di due giovani donne:una di Caserta e l’altra del Cilento. In attesa dell’esito definitivo del contro esame i cui risultati si sapranno domani dall’ospedale Spallanzani di Roma. Una decisione preventiva e prudenziale in attesa degli sviluppi della situazione che al momento preannuncia l’arrivo del contagio anche nella nostra Regione. In attesa del responso definitivo che arriverà domani da Roma.

