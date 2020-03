Coronavirus: Superati i 1000 positivi in Campania, ma il trend rallenta, oggi solo 77 positivi

Superati i mille contagiati in Campania, il numero totale è ora di 1013, ma la tanto temuta crescita esponenziale per il momento non c’è. Una buona notizia questa, infatti oggi su 1045 tamponi effettuati solo 77 sono risultati positivi, meno del 10%.

Intanto proseguono le azioni per contrastare l’avanzata del contagio, oggi il presidente De Luca ha chiesto espressamente al governo il blocco dei viaggi da Nord a Sud. Ha anche emanato un’ulteriore ordinanza in cui si dispone che chi rientri dal Nord si metta in quarantena volontaria e controlli nelle stazioni ferroviarie campane.