CORONAVIRUS, PISANI ( NOICONSUMATORI.IT): STOP PROTESTI ASSEGNI POST-DATATI, SERVE SANATORIA, A RISCHIO ARTIGIANI E COMMERCIANTI SUD

“Il presidente della Regione Sicilia ha ragione: serve subito un emendamento al decreto Cura Italia per sospendere, almeno fino a fine anno, tutti i provvedimenti di protesto per eventuali assegni scoperti, soprattutto a carico di commercianti o artigiani”. Lo afferma il presidente di noiconsumatori.it, Angelo Pisani, per il quale “Musumeci sa bene che la pratica degli assegni post-datati non è consentita ma sa anche che è diffusissima in tutto il Paese, soprattutto al Sud, e che se un commerciante o un artigiano non può uscire di casa e non può lavorare, non potrà neppure recarsi in banca a coprire eventuali assegni anticipati ai fornitori a garanzia di un pagamento che avrebbe onorato con proprio lavoro”. “A Napoli, – avverte Pisani – ci sono intere realtà commerciali o artigiane come quelle di Scampia o piazza Mercato, che qualora non si procedesse ad una ‘sanatoria’ temporanea rischierebbero di crollare definitivamente”. “Di più – conclude Pisani – un blocco di questo tipo sulla filiera dei pagamenti delle partite Iva interromperebbe definitivamente quella catena distributiva, a partire da quella alimentare, grazie alla quale e in qualche modo riusciamo a sopravvivere in piena emergenza”.

