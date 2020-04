CORONAVIRUS, PENTANGELO – CESARO (FI): PARITARIE IGNORATE, 160 MILA DIPENDENTI A RISCHIO.

“Le scuole paritarie italiane, tra laiche e religiose, rappresentano il 10 per cento dell’offerta formativa nazionale, contano oltre 160 mila dipendenti e hanno preso in carico quasi un milione di alunni di ogni ordine e grado. Immaginare che senza interventi adeguati possano sopravvivere e continuare a garantire la libera scelta nel diritto allo studio e scongiurare l’impoverimento del sistema scolastico è da irresponsabili”. Lo affermano Antonio Pentangelo ed Armando Cesaro, rispettivamente deputato e capogruppo regionale campano di Forza Italia.

Per gli esponenti di Forza Italia “la boccata d’ossigeno nella quale si tradurrà lo stanziamento di appena un paio di milioni di euro che peraltro rischiano di incagliarsi, prima di tutto con la richiesta dei Durc, nei meccanismi della burocrazia fiscale ma anche statale e bancaria, non basterà certo alla loro sopravvivenza”.

“Servono interventi urgenti di sospensione dei pagamenti come mutui o affitti, la detraibilità delle rette scolastiche così come ogni sorta di sostegno che possa andare incontro alle famiglie, e l’accesso immediato e diretto al Fondo centrale di Garanzia”, sottolinea Pentangelo.

“La Campania – aggiunge Cesaro – è la seconda regione, dopo la Lombardia, per numero di scuole paritarie, ma mentre in tutte le realtà regionali, anche del Sud, sono previste specifiche misure regionali e comunali a sostegno delle scuole paritarie, da noi nulla e sarebbe il caso di cominciare a ragionarci”.

Per Pentangelo e Cesaro “è assolutamente necessario comprendere una buona volta e per tutte che, facendo risparmiare ogni anno allo Stato ben 6 miliardi di euro, le scuole paritarie meritano un’attenzione assoluta e che derubricare la questione a mera disputa ideologica non è da ignoranti, è da irresponsabili”.