Coronavirus. Nuovo video del Sindaco Bene sulla vicenda del presunto cambio di residenza dalla Zona Rossa!!

Il Sindaco Bene, di nuovo in video sulla sua pagina social, utilizzata per essere in contatto continuo, in questo periodo di emergenza con i cittadini. Già ieri il Sindaco aveva in sintesi detto che: non esistono casi di contagio a Casoria, la Guardia Medica locale è allertata H24. Così come i medici di base, che sono perfettamente in grado di dare ogni informazione agli assistiti, sui protocolli da seguire. Le scuole sono state sanificate, grazie all’impegno dei dirigenti scolastici e dei loro collaboratori, e sono pronte lunedì alla riapertura. Il Sindaco poi, nella sua qualità di massima autorità sanitaria della città, sulla base delle vigenti normative, è allertato ed è l’unico ad avere contatti con le autorità sanitarie locali, con quelle regionali e nazionali. Compresi i contatti costanti con la Regione, Ministeri competenti e Protezione Civile regionale e nazionale. Quindi ogni notizia utile e certa è in possesso esclusivamente del Sindaco che la darà all’occorrenza ai cittadini. Infine un appello che da tempo abbiamo fatto nostro, è quello di evitare allarmismi inutili, avere senso della responsabilità personale e verso la propria comunità, nel seguire le disposizioni che vengono date dalle autorità competenti, in maniera rigorosa e corretta. Nell’ultimo video il Sindaco chiarisce la vicenda della fantomatica signora di Codogno che si sarebbe recata presso gli uffici comunali dell’Anagrafe e Stato Civile, in quell’occasione chiusi al pubblico per chiedere la modulistica per un cambio di residenza, non si è capito bene se da una Regione del Nord, o dal Veneto. La notizia, poi è stata incautamente diffusa sui social con un post di seguito rimosso, che ha dato la stura, come capita in questi frangenti ad un allarmismo tra la gente. In particolare, La Consigliera di opposizione Avv. Angela Russo, aveva chiesto con una nota al Sindaco di chiarire la vicenda riportata da un giornale locale. Comunque postiamo il video sul nostro giornale e sulla nostra pagina social, per dare modo a tutti di potersi fare una opinione sulla vicenda. Il Giornale di Casoria, come ha sempre fatto dall’inizio della emergenza Coronavirus segue solo ed unicamente le fonti ufficiali per la diffusione delle notizie relative all’epidemia che sta colpendo la nostra regione e la nostra nazione. La linea della responsabilità a nostro avviso, riguarda anche la stampa, e le modalità con la quali comunicare le notizie. Di seguito il post del Sindaco Bene con il video apparso stamane sulla sua pagina social.

A seguito delle continue segnalazioni dei cittadini di #Casoria sul presunto cambio di residenza richiesto dalla signora proveniente dalla ZONA ROSSA, vi informo sui fatti realmente accaduti. Inoltre invito chiunque possa aiutarci a fare chiarezza a segnalarlo alle autorità competenti, sarò IO PERSONALMENTE ad occuparmi di certificare il caso e fare chiarezza.

