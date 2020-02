Coronavirus in Campania: Aggiornamenti

Secondo fonti Ansa di Napoli, i due casi di probabile contagio da Covid-19 in Campania i cui test sono stati inviati all’Istituto Superiore di Sanità di Roma per la cosiddetta contro analisi che darà la conferma ufficiale, apparterrebbero a due pazienti provenienti dal casertano e da Vallo della Lucania. Entrambi sarebbero persone di rientro dal Nord. I due test probabili positivi al coronavirus sono stati inviati a Roma dall’ospedale Cotugno di Napoli. Sarebbe anche stato ricostruito il percorso compiuto dai due rientrati nei giorni scorsi dal Nord Italia. Uno dei due si è presentato spontaneamente in ospedale, l’altro paziente risulterebbe asintomatico.

