Coronavirus: Il sindaco Bene comunica con la città

In un video postato sul profilo Facebook, il sindaco di Casoria Raffaele Bene, si mette in contatto con la città e i suoi cittadini, facendo una premessa e chiedendo agli organi di informazione e a chiunque fa comunicazione, di essere equilibrati e non creare allarmismi talvolta esagerati.

I punti salienti toccati nel video:

– In tutte le scuole del territorio e negli uffici pubblici, sono state fatte operazioni di sanificazione degli ambienti e delle superfici, per questo ringrazia la cittadinanza, i dirigenti scolastici, il personale ATA, le ASL e tutti quelli che stanno lavorando all’attuazione del protocollo deciso.

– Il sindaco ha dichiarato che solo lui ha le informazioni certe relativamente a casi di contagi in città, avendo un canale diretto con le ASL, e ha confermato che al momento non ci sono casi sul territorio e nel caso si dovessero presentare casi, un protocollo già pronto sarà seguito da tutti gli organi competenti. La guardia medica è operativa 24 ore al giorno e che va contattata nel caso qualcuno abbia i sintomi del virus evitando di andare in ospedale.

In chiusura ha invitato i cittadini a consultare le fonti ufficiali. Sito del comune, della regione, protezione civile, il ministero della salute, l’ASL e la sua pagina facebook dove quotidianamente aggiornerà sulla situazione.