Coronavirus, già 44 i medici morti in Italia

E’ una tragedia nella tragedia causata da questo terribile virus che infesta l’Italia. Stiamo perdendo oltrechè migliaia di nostri concittadini, anche moltissimi medici che stanno reggendo con abnegazione, coraggio e professionalità l’onda d’urto della devastante epidemia da Covid-19. La funesta lista dei sanitari deceduti è aggiornata di ora in ora dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo). Spesso i sanitari, medici, infermieri ed altri operatori sanitari operano senza adeguati dispositivi di sicurezza sanitari, e quindi sono i più esposti al contagio dei virus. Ma i nostri eroici sanitari, non si tirano indietro, di fronte al pericolo. E’ il caso di Gennaro Sulipano medico 60enne di Ercolano, che ha praticato per due volte la ventilazione a mano ad un paziente, senza timore di infettarsi, durante la corsa in ospedale, salvando così la vita ad un quarantenne , consegnandolo vivo al Covid Center. Il caso riportato dal Mattino di Napoli, è solo una delle testimonianze dell’impegno degli operatori sanitari del nostro Paese, veri e proprio angeli che assistono i tantissimi pazienti con turni massacranti, senza tirarsi mai indietro.